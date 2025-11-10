На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прохор Шаляпин пожаловался Собчак на гонорары в «Пусть говорят»

Певец Шаляпин заявил, что получал до 100 тысяч рублей за выпуск «Пусть говорят»
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Российский певец Прохор Шаляпин «пожаловался» в интервью журналистке Ксении Собчак на гонорары за один выпуск шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Беседа с артистом опубликована на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

«Это копейки, конечно. В те времена небольшие деньги, 50 — 60, может, 100 [тысяч рублей]», — говорит он.

Главной наградой, подчеркнул артист, была полученная слава. Кроме того, добавил Шаляпин, он благодарен телеведущему Андрею Малахову за «второй шанс».

Певец признался, что поддерживает отношения с организаторами шоу и понимает, что его не хотели «уничтожать» — авторы передачи просто имели перед собой задачу «сделать рейтинг».

Накануне Собчак и Шаляпин засняли юмористический ролик, в котором певец приходит к телеведущей в ее 80-летие. В видео журналистка предстала в старческом гриме. 5 ноября ей исполнилось 44 года. Как пошутила экс-ведущая «Дома-2», самый лучший способ не расстраиваться от своего возраста — это подумать про 80.

Ранее Алена Блин призналась, что готова родить от Прохора Шаляпина.

