У 72-летней пенсионерки развился пневмоторакс из-за проткнутого легкого во время иглоукалывания

Пенсионерка из Казахстана попала в реанимацию после сеанса иглоукалывания

У 72-летней пенсионерки из Казахстана начался пневмоторакс из-за проткнутого легкого во время иглоукалывания. Об этом Baza рассказала ее дочь.

Пожилая женщина приехала в санаторий «Уба» в селе Выдриха, чтобы подлечиться, и согласилась на сеанс иглоукалывания. Во время процедуры Галина почувствовала резкую боль, но врач не придал этому значения и спокойно отпустил пациентку.

На следующий день женщине стало хуже. В санатории решили, что причиной недомогания стали проблемы с сердцем, и вызвали скорую. При этом медикам не сообщили о проведенной накануне процедуре, поэтому они посоветовали пенсионерке ехать домой и обследоваться по месту жительства.

Оказавшись в родном Усть‑Каменогорске, Галина снова вызвала скорую. На рентгене выяснилось, что у нее проколото легкое и уже начался пневмоторакс. Женщине срочно госпитализировали и выкачали из поврежденного легкого около 1,5 литра воздуха.

После случившегося пострадавшая написала заявление на врача, который проводил иглоукалывание.

