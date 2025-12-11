На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин купил матери квартиру рядом со своей

Певец Шаляпин перевез маму поближе к себе
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин купил матери квартиру в доме напротив своего. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой.

До этого мать жила в Мытищах, но теперь переехала поближе к нему в Даниловский район.

«Где я живу, у меня метро рядом, все удобно. Я там большую часть жизни прожил», — объяснил он.

По словам Шаляпина, у матери «хорошая трехкомнатная сталинская квартира плошадью 80 кв. м.

У самого артиста две квартиры, в одной из которых он делает капитальный ремонт. Вторую квартиру на своем же этаже артист купил дороже рыночной цены ради удачного расположения.

В ноябре Прохор Шаляпин объяснил, почему не отмечает день рождения.

«Это не мой конек, честно вам могу сказать. Я не люблю отмечать», — рассказал он.

Ранее Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами