Прохор Шаляпин купил матери квартиру рядом со своей

Певец Шаляпин перевез маму поближе к себе

Певец Прохор Шаляпин купил матери квартиру в доме напротив своего. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой.

До этого мать жила в Мытищах, но теперь переехала поближе к нему в Даниловский район.

«Где я живу, у меня метро рядом, все удобно. Я там большую часть жизни прожил», — объяснил он.

По словам Шаляпина, у матери «хорошая трехкомнатная сталинская квартира плошадью 80 кв. м.

У самого артиста две квартиры, в одной из которых он делает капитальный ремонт. Вторую квартиру на своем же этаже артист купил дороже рыночной цены ради удачного расположения.

В ноябре Прохор Шаляпин объяснил, почему не отмечает день рождения.

«Это не мой конек, честно вам могу сказать. Я не люблю отмечать», — рассказал он.

Ранее Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты».