Аврора Киба отложила свадьбу с Лепсом: «Не говорите гоп, пока не перепрыгнете»

Возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба заявила, что дата их свадьбы еще не определена. Ее слова передает «СтарХит».
«Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать», — высказалась 19-летняя невеста артиста.
При этом девушка открыто рассказала о своих материнских планах и семейных мечтах. Она заявила, что хочет иметь большую семью, состоящую из троих-четверых детей.
Григорий Лепс впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре прошлого года Григорий Лепс объявил ее женой.
Сейчас Кибе 19 лет, Лепсу — 63 года. Недавно девушка намекнула на беременность и свадьбу. А Лепс в конце ноября добавлял, что торжество может состояться уже весной, хотя точные даты пока не определены. Также артист заявлял с толикой иронии, что мечтает сыграть свадьбу на Красной площади и поставить барную стойку прямо у Мавзолея.
Ранее Бузова заявила, что молодой мужчина рядом с ней должен обладать брутальным напором.