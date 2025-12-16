На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актер из «Матрицы» скончался на 58-м году жизни

Умер австралийский актер Мартин Грелис
true
true
true
close
martingrelis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австралийский актер Мартин Грелис скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на его агентство по подбору талантов Sophie Jermyn Management.

«Мы очень опечалены известием о кончине нашего любимого клиента. Мартин был яркой искрой, которая освещала любое пространство, в котором он находился, — талантливым актером, добрым человеком и замечательной душой, — рассказали в агентстве.

Мартин начал актерскую карьеру в 1999 году, сыграв Бобу Фетта в фанатском фильме по «Звездным войнам» — «Темное искупление». Затем он сыграл небольшую роль в австралийской драме «Большое небо», а после — роль пилота военного вертолета в научно-фантастическом боевике «Матрица».

В «Матрице» актер Киану Ривз играет компьютерного хакера Нео, который обнаруживает, что человечество, не подозревая об этом, живет под властью разумных машин в смоделированной реальности. Нео вербуют хакеры Тринити (Кэрри-Энн Мосс) и Морфеус (Лоуренс Фишберн), чтобы дать отпор искусственному интеллекту.

Накануне в убийстве режиссера Райнера и его жены заподозрили их сына.

Ранее умер актер Питер Грин, сыгравший в «Маске» и «Криминальном чтиве».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами