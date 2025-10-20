На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У актера «Молодежки» нашли быстрораспространяющуюся опухоль

Mash: к актеру Лобоцкому вернулся рак через год после операции
Михаил Терещенко/ТАСС

У актера сериала «Молодежка» Анатолия Лобоцкого нашли быстрораспространяющуюся опухоль. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

66-летний народный артист России обратился в больницу с жалобами на боли в груди. В начале 2024 года артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь вернулась и поразила и другие органы. Сейчас он проходит курс лечения и остается под наблюдением специалистов.

Анатолий Лобоцкий — супруг актрисы Юлии Рутберг. В сериале «Молодежка» он исполнил роль папы Саши Кострова, в фильме «Калашников» — полковника Глухова. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

20 октября дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, как чувствует себя актриса перед выпиской.

«У нее все благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем», — сообщила о планах матери дочь.

Ранее Брижит Бардо вышла на связь после операции.

