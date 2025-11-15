Гуфа оштрафовали за езду по выделенной полосе после потери прав

Mash: рэпера Гуфа оштрафовали на 9 тысяч рублей за езду по выделенке

Рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов. — прим. ред.) оштрафовали на 9 тыс. рублей за неуплату старого штрафа за езду по выделенной полосе уже после потери водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в момент нарушения правил за рулем автомобиля был личный водитель музыканта.

Директор рэпера Ольга сообщила, что артисты часто нарушают правила, когда опаздывают куда-то, но потом оплачивают штрафы. Позже из-за просроченного срока оплаты суд признал Гуфа виновным в уклонении от наказания.

До этого рэпера оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде.

Выступление прошло 23 августа в «Резиденции королей» в рамках прощального тура рэпера. По данным Mash, перед выходом на сцену к Гуфу подошли сотрудники полиции, которые заявили о поступившем и сообщении о якобы неадекватном поведении артиста. Музыканту предложили пройти тест, однако он отказался.

2 октября полиция прекратила уголовное преследование Долматова по делу о грабеже в Подмосковье осенью прошлого года. В правоохранительных органах рассказали, что версия музыканта и его защитников подтвердилась: он не был зачинщиком потасовки.

Ранее стало известно, что бывшая жена Гуфа выходит замуж в третий раз.