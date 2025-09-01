Марина Федункив о пластике: «Не вижу смысла скрывать»

Актриса и комикесса Марина Федункив в интервью «Леди Mail» опровергла, что делала пластические операции.

Федункив объяснила, что ее лицо меняется с потерей и прибавлением веса. После беременности у знаменитости также добавился отек. Из-за этого, как отметила актриса, ее губы выглядели, будто в них «закачали все возможные средства».

«Пластики тоже не было. Если бы была, не вижу смысла скрывать. Если ты себе больше нравишься в зеркале, то почему нет? Со временем сделаю, я думаю. Пока косметология на высоком уровне, и мне удается благодаря ей выглядеть нормально», — поделилась комикесса.

Федункив назвала профессиональный макияж секретом отличного образа на экране. По словам знаменитости, ее также окрыляет и омолаживает муж и сын.

В 2021 году Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет.

27 ноября 2024-го Федункив подтвердила, что родила первенца в 53 года. Она подчеркнула, что рожала сама, а ее супруг присутствовал на родах в России.

