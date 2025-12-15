На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья

РИА Новости: «схема Долиной» существенно влияет на рынок вторичного жилья
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Так называемая «схема Долиной» оказывает существенное влияние на рынок купли-продажи вторичной недвижимости. Об этом сообщили РИА Новости в банке «Дом.РФ».

По данным аналитиков, в России кратно выросли доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые или одинокие собственники.

В банке сообщили, что с нетерпением ждут результатов заседания Верховного суда, запланированного на 16 декабря, на котором будет вынесен вердикт по делу с квартирой певицы Ларисы Долиной. До этого момента, как отметили собеседники агентства, большинство покупателей либо отказываются покупать квартиру на вторичном рынке или выжидают, чтобы понять, как обойти потенциальные риски при оспаривании сделки в суде.

Тем временем Telegram-канал SHOT рассказал о появлении в России первых мстителей за «эффект Долиной». Ими оказалась семейная пара из Новокузнецка, которая отомстила бывшей хозяйке квартиры в Сочи, решившей вернуть недвижимость по «схеме Долиной». Супруги купили квартиру у моря за 6,5 млн рублей, однако попасть в нее так и не смогли: бывшая владелица перестала отвечать на звонки, а позже подала в суд, назвав себя жертвой мошенников. В результате сделку признали недействительной.

Покупатели квартиры решили не сдаваться и наняли адвоката. Оказалось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается сделать себе справку о невменяемости. Пострадавшие, как новые собственники, заключили договор со снабжающими организациями и отключили свет в жилье пенсионерки.

Ранее Прохор Шаляпин призвал друзей Долиной купить ей квартиру.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
