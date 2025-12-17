Петербургский режиссер рассказал, как попал в шорт-лист «Оскара»

Мультфильм «Три сестры» режиссера из Санкт-Петербурга Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Причем в титрах работы режиссером заявлен другой человек – Тимур Когнов. В беседе с НСН создатель мультфильма объяснил это тем, что хотел выпустить работу под псевдонимом как полный «ноунейм» и пробиться в лидеры только благодаря качеству работы.

Режиссер отметил, что чаще всего режиссеры в течение 30-40 лет своей жизни стараются «наработать» себе имя и прославиться, после чего уже оно начинает работать на них. В данном случае создатель мультфильма решил пойти по другому пути, чтобы доказать, что заслужил признание не из-за своей популярности.

«Я решил попробовать обнулиться, стать «ноунеймом» и пробиться туда только за счет качества фильма. Это была страшно рискованная история, очень наглая, — рассказал Бронзит. — Но я хотел проверить, насколько фестивали сегодня смотрят кино и не смотрят на все остальное».

Он добавил, что его эксперимент оказался полностью успешным, так как мультфильм прошел практически незаметно по фестивалям, особо его никуда не брали, особенно в свете того, что его тема – нейтральная, без акцента на какую-либо политическую повестку. Это связано с тем, что на фестивали присылают огромное количество работ, вследствие чего те, у кого есть имя, имеют больше шансов на успех, пояснил режиссер. По его словам, в конце концов мультфильм «чудом» оказался на нескольких фестивалях и вышел в число лидеров благодаря его качеству.

«Идея была такая - судите фильм, а не фамилию автора или страну. И это сегодня, как выясняется, невероятно сложно. Я страшно рисковал, но прорвался и дальше послал фильм уже как Бронзит, естественно», — пояснил он.

К слову, фильм попал в шорт-лист «Оскара» от Кипра, где перед премией демонстрировался на фестивале. Как объяснил Бронзит, он заявлял работу как «Кипр/Россия». Упоминание лишь одного Кипра он допустил на платформе, с которой работы рассылаются на фестивале – это было необходимо сделать в свете того, что Россию вписать там невозможно.

Шансы на попадание в финальный шорт-лист «Оскара» Бронзит оценил как достаточно высокие, отметив, что является членом Академии и дважды номинантом, поэтому его имя уже известно и может сыграть в его пользу.

