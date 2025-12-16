Адвокату Долиной отказали в закрытии заседания по делу о квартире певицы

Адвокату Долиной отказали в закрытии заседании по делу о квартире певицы в Хамовниках

Адвокат Ларисы Долиной обратился к Верховному суду с просьбой закрыть процесс по делу о квартире певицы в Хамовниках. Суд отказал Марии Пуховой, представляющей интересы артистки, в закрытии процесса. Прямая трансляция заседания ведется на странице суда «ВКонтакте».

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Долина не пришла на заседание в Верховный суд.