Лариса Долина не пришла на заседание в Верховный суд

Певица Лариса Долина не пришла в Верховный суд на заседание по делу о квартире

Народная артистка России Лариса Долина не пришла в Верховный суд России на заседание по делу о квартире певицы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, Долина также не участвовала в заседаниях суда первой, апелляционной и кассационной инстанций.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лариса Долина потеряла 11 концертов на фоне скандала с квартирой.