На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ярмольнику грозит удвоенный штраф или обязательные работы за просрочку

Актеру Леониду Ярмольнику могут назначить обязательные работы за неуплату штрафа
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Леонид Ярмольник рискует получить двойной штраф за неуплату предыдущего в срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский суд.

Согласно материалам дела, Ярмольника привлекают по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом»).

При этом причины, по которым Ярмольник не уплатил штраф вовремя и за что именно, не уточняются. За это нарушение актеру грозят штраф, увеличенный вдвое, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Судебное заседание перенесли из-за отсутствия артиста, новое рассмотрение назначено на декабрь.

В марте 2025 года Ярмольник признавался, что получает пенсию в районе 22-23 тыс. рублей. Он возмущался, что в России «катастрофически маленькие» пособия для пенсионеров и задавался вопросом: «Если бы [я] не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?»

Также Ярмольник отмечал, что в сумму его ежемесячного государственного пособия также входят доплаты за госпремию и прочее. Актер заявлял, в России нужно повышать выплаты пенсионерам.

Ранее стало известно, что Аллегрова продлила право на товарный знак в РФ до 2036 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами