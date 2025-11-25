Ярмольнику грозит удвоенный штраф или обязательные работы за просрочку

Актер Леонид Ярмольник рискует получить двойной штраф за неуплату предыдущего в срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский суд.

Согласно материалам дела, Ярмольника привлекают по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом»).

При этом причины, по которым Ярмольник не уплатил штраф вовремя и за что именно, не уточняются. За это нарушение актеру грозят штраф, увеличенный вдвое, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Судебное заседание перенесли из-за отсутствия артиста, новое рассмотрение назначено на декабрь.

В марте 2025 года Ярмольник признавался, что получает пенсию в районе 22-23 тыс. рублей. Он возмущался, что в России «катастрофически маленькие» пособия для пенсионеров и задавался вопросом: «Если бы [я] не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?»

Также Ярмольник отмечал, что в сумму его ежемесячного государственного пособия также входят доплаты за госпремию и прочее. Актер заявлял, в России нужно повышать выплаты пенсионерам.

