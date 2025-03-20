Леонид Ярмольник раскрыл размер своей пенсии: «Катастрофически маленькая»

Актер Леонид Ярмольник признался в беседе с «Абзацем», что получает пенсию в районе 22-23 тыс. рублей.

«Пенсии у нас катастрофически маленькие. <…> Если бы [я] не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?» — возмутился артист.

Ярмольник отметил, что в сумму его ежемесячного государственного пособия также входят доплаты за госпремию и прочее. По словам актера, в России нужно повышать выплаты пенсионерам.

Накануне певец и композитор Юрий Лоза признался, что размер его пенсии составляет 16 тыс. рублей. Музыкант посетовал, что у его охранника пенсионная выплата больше — порядка 20 тыс. рублей.

В январе 2025 года на размер пенсии также жаловался дрессировщик Юрий Куклачев. Он заявлял, что получает «не менее 50 тыс. рублей» с учетом доплаты за звание народного артиста России. Куклачев заявлял, что не может прожить только на выплату от государства, поэтому продолжает работать в театре. Его зарплата «слегка переваливает за 100 тыс. рублей».

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали идею запретить турецкие сериалы.