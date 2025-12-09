На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ФПБК предложил Лепсу и Киркорову пожертвовать гонорары на нужды СВО

НТВ

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал шокирующими гонорары российских артистов за новогодние выступления, которые достигают 50 млн рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что артисты могли бы пожертвовать свои гонорары на нужды специальной военной операции (СВО), а не «обвешиваться сумками, бриллиантами» или покупать «очередное Bentley в автопарк».

Бородин привел в пример стоимость за 45-минутное выступление таких артистов, как Филипп Киркоров, Сергей Шнуров, Надежда Кадышева, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и других. Он заявил, что за участие в праздничных мероприятиях они получают от 7 до 50 млн рублей.

До этого глава ФПБК заявил, что снова судится с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Он отметил, что добивается лишения звания народной артистки у Пугачевой.

Бородин утверждает, что Пугачева получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит «вред» российскому обществу.

Ранее продюсер Шахиди назвал топ самых дорогих артистов на корпоративах‑2025

