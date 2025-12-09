На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер автор «Аншлагов» и «Голубых огоньков»

Скончался писатель-сатирик Леонид Французов
Николай Малышев/ТАСС

Автор сценариев передач «Аншлаг» и «Голубой огонек» Леонид Французов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщается на его сайте.

Под фотографией писателя-сатирика появилась дата смерти — 9 декабря 2025 года.

Автор каждый год делал записи на своем сайте, последняя из них опубликована по итогам 2024 года. В ней Французов признался, что уже три года борется с раком. Он радовался, что прожил много.

«И то это благодаря уже трехлетней успешной войне врачей против рака, решившего посягнуть на территорию моего тела», — писал он.

Леонид Французов — автор монологов, фельетонов, пародий и сценок, которые читали со сцены юмористы Аркадий Райкин, Евгений Петросян, Владимир Винокур. Создавал сценарии для передач «Кабачок «13 стульев», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Голубой огонек» и «Спокойной ночи, малыши!».

Накануне вдова актера из сериала «Реальные пацаны», организатора стендап-концертов и ведущего интеллектуальных игр Дмитрия Красильникова рассказала о его последних днях жизни.

Ранее умер итальянский певец Сандро Джакоббе.

