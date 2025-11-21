На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене

Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно приземлился в Мюнхене из‑за датчика дыма
true
true
true

Самолет компании Air Serbia, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, совершил внеплановую посадку в аэропорту Мюнхена. Об этом стало известно из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Урганта.

Телеведущий опубликовал видео, где он с Гудковым сидит в самолете, а за окном видны пожарные машины и автомобили службы безопасности.

«Вчера по дороге в Мюнхен залетели», — подписал ролик Ургант.

Telegram-канал SHOT отмечает, что инцидент произошел на рейсе, следовавшем по маршруту ЛондонБелград. По предварительным данным, причиной экстренной посадки воздушного судна стало срабатывание датчика дыма в кабине экипажа.

После проверки и устранения неисправности самолет продолжил путь в Белград — и уже через час лайнер благополучно приземлился в столице Сербии.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

Ранее певца Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери.

