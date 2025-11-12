На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«ТВ потеряло часть своего шарма»: россияне скучают по Ивану Урганту

Woman.ru: Иван Ургант стал лидером ТВ‑ностальгии по версии россиян
Светлана Шевченко/РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ‑звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой. Об этом стало известно из опроса, проведенного Woman.ru.

Ургант набрал 23,1 % голосов, уверенно обойдя телеведущего Владимира Познера, которому отдали предпочтение 17,7 % участников опроса. Третью строчку с результатом 14,3 % занял Гарик Мартиросян.

Woman.ru связывает успех Урганта с тем, что его появление на ТВ позволило объединить у экранов разноплановую публику: и студента, и домохозяйку, и профессора.

«Его чувство юмора, интеллигентность и обаяние сделали «Вечерний Ургант» культовым шоу 2010-х годов. <...> После приостановки программы телевидение словно потеряло часть своего шарма», — сказано в статье.

Сейчас Иван Ургант, чью вечернюю программу убрали из эфирной сетки Первого канала, зарабатывает в РФ благодаря частным мероприятиям, за ведение которых получает гонорар в размере €65 тыс.

Как сообщают СМИ, выступление шоумена длится примерно 3–4 часа, но артист работает блоками по 20 минут. Между ними происходят перерывы, в которые либо выступают другие артисты, либо выносят блюда. Также дополнительным источником дохода для телеведущего служат зарубежные гастроли — в том числе тур по Европе с программой «Живой Ургант».

