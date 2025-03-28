В Кремле ответили на вопрос возвращения «Вечернего Урганта» в эфир

Песков: вопрос возвращения «Вечернего Урганта» в эфир в Кремле не обсуждался

Вопрос возвращения телепрограммы «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала в Кремле не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RTVI.

«Нет. До сих пор не обсуждался. И это, прежде всего, вопрос редакционной политики Первого канала», — заявил представитель Кремля, комментируя слухи о возвращении шоу в эфир.

До этого издание «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на источники сообщило, что Первый канал и представители администрации президента России якобы «несколько месяцев» ведут переговоры о возвращении в эфир шоу «Вечерний Ургант».

В феврале телевизионный критик Александр Горбунов заявил, что передача «Вечерний Ургант» вряд ли вновь появится в эфире Первого канала. По мнению эксперта, Ургант едва ли сможет вернуть свое шоу. Более того, по словам телекритика, в эфире федеральных каналов больше не появится и комик Александр Гудков.

В конце октября прошлого года сообщалось, что Иван Ургант может вернуться на Первый канал в новогодние праздники, однако этого не произошло. Telegram-канал «Звездная пыль» со ссылкой на источники из медиасреды заявлял, что команда экс-ведущего «Вечернего Урганта» уже якобы работает на Первом канале в других проектах.

Ранее сообщалось, что Ургант задолжал за ЖКУ в нескольких квартирах стоимостью 600 млн рублей.