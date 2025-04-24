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«20 млн за концерт»: названа самая высокооплачиваемая российская звезда

«КП»: Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Об этом сообщает kp.ru.

Ее песня «Веночек» распространилась на молодежную аудиторию, поэтому многочисленными зрителями ее концертов теперь являются подростки и студенты.

Газета «Известия» до этого писала, что одной из главных звезд девятого «Вечернего звука» стала Надежда Кадышева, чьи старые песни стали популярны у молодежи. Вместе с «Золотым кольцом» она исполнила «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей».

Группа переживает вторую волну популярности, стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.

«А на летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15-20 млн рублей (в зависимости от места проведения закрытого праздника), — рассказал промоутер компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, давний друг семьи Кадышевой.

Продюсер Сергей Дворцов до этого раскрыл, что Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди представителей поколения Z. По словам Дворцова, на данный момент артистка выступает за гонорар в размере от 4 до 5 млн рублей, а раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

Ранее голая парочка дзержинцев танцевала на машине под песни Кадышевой и попала на видео.

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