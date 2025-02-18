«Веном бой»: новая песня Маликова завирусилась в TikTok

За день певец Маликов собрал миллион просмотров в TikTok с новым треком

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов представил поклонникам новую песню, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Об этом сообщает aif.ru.

Ролик с песней «Веном бой», отсылающей к успеху хита «Сигма бой», собрал миллион просмотров всего за день.

«Накидал в машине новый трек для тиктока. Все молодюсь (или моложусь, не знаю как правильно). Я же там Веном», — написал артист в Telegram-канале.

В ролике, опубликованном Маликовым, на него нападает Веном — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, обычно связанных с Человеком-пауком.

Певец и композитор Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в Москве. Сегодня музыкант известен как примерный семьянин и стабильный артист, идущий в ногу со временем: в последние годы он судил рэп-баттлы, записывал песни с блогерами, участвовал в юмористическом шоу и снимался в комедии. К 55-летию Маликова «Газета.Ru» рассказала о том, как сложились его жизнь и карьера — и чем он занимается сейчас.

Ранее был раскрыт гонорар Дмитрия Маликова.