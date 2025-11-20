Дмитрий Маликов о феномене Кадышевой: «Люди приходят и бесятся»

Певец Дмитрий Маликов заявил в беседе с NEWS.ru, что феномен Надежды Кадышевой заключается в веселых песнях.

По словам Маликова, слушатели могут прийти на концерт Кадышевой и повеселиться в задорной атмосфере.

«Есть такой вакуум в такого рода направлении. Не в смысле стиля, а ощущения. Люди приходят (на концерт) и бесятся. В хорошем смысле слова. Как они бесились под Верку Сердючку, как они потом бесились под «Ленинград»», — поделился артист.

Маликов рассказал, что обратил внимание на Кадышеву после выхода песни «Течет ручей». Певец признался, что ему очень нравилась эта композиция. Артист пожелал коллеге, чтобы ее популярность среди молодежи продлилась надолго.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева задолжала «Ледовому дворцу» 1,8 млн рублей.