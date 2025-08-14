Аня Покров отсудила почти 2 млн рублей у коммуникационного агентства

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск блогерши Ани Покров (Анна Покровская – настоящее имя) против столичного коммуникационного агентства. Об этом сообщает Telegram-канал Postnews.

По данным издания, Покровская подала в суд на агентство «Апрель» из-за нарушений условий их договора. Подробности не уточняются. Блогерша попросила взыскать с компании 3 миллиона 355 тысяч рублей. Позже она снизила требования до 1 миллиона 870 тысяч рублей. Обе стороны пришли к мирному соглашению. Суд постановил удовлетворить иск Покровской в полном размере.

В мае Аня Покров сообщила о помолвке с тиктокером Артуром Бабичем. Блогеры сняли романтическое видео на фоне гор. В ролике молодой человек встал на колено и сделал предложение. Покров засмеялась и согласилась выйти замуж.

В декабре 2024 года Артур Бабич вернулся в Россию, откуда уехал после начала СВО. Блогер заявлял по возвращении, что намерен навсегда поселиться в РФ, поскольку именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

В 2022-м году Бабич непродолжительное время проживал в США, но вскоре решил перебраться в Армению из-за того, что столкнулся с «безденежьем».

