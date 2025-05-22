Артур Бабич и Аня Покров поженятся

Тиктокеры Артур Бабич и Аня Покров сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хотят пожениться.

Бабич и Покров сняли романтическое видео на фоне гор. В ролике блогер встает на колено и делает предложение. Покров засмеялась и согласилась выйти замуж.

«У меня больше нет девушки, потому что у меня появилась будущая жена», — заявил блогер.

В декабре 2024 года Артур Бабич вернулся в Россию, откуда уехал после начала СВО. Блогер заявлял по возвращении, что намерен навсегда поселиться в РФ, поскольку именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

В 2022-м году Бабич непродолжительное время проживал в США, но вскоре решил перебраться в Армению из-за того, что столкнулся с «безденежьем».

Бабич родился в Кривом Роге. Российский блогер Даня Милохин пригласил Бабича в тиктокерский дом Dream Team House, когда его юмористические видеоролики стали популярными в сети. В ноябре 2022 года Милохин и Бабич попали в скандал: они исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. Сейчас на Бабича подписаны около 14 миллионов человек в TikTok.

Ранее Артур Бабич подал документы на получение гражданства РФ.