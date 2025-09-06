На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский колледж обещал сжечь аттестат переехавшего в Россию блогера

Mash: колледж на Украине не отдал аттестат переехавшему в РФ блогеру Бабичу
true
true
true

Украинский колледж отказался выдать аттестат блогеру Артуру Бабичу, который переехал в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бабич переехал в Россию семь лет назад после окончания школы и поступления на факультет менеджмента в торгово-экономический колледж Кривого Рога.

По информации Mash, блогер решил обосноваться в Москве и подал документы в столичный ВУЗ. Бабич обратился в учебное учреждение, направив туда своего знакомого, чтобы получить на руки свой аттестат необходимый для поступления в университет.

В колледже представителю блогера вместо выдачи аттестата пообещали его сжечь. Директор Бабича считает, что в этой ситуации ему нужно договариваться о поступлении уже после получения российского паспорта — процесс его получения уже идет, отмечает Telegram-канал.

Артур Бабич переехал в Россию в 2018 году. В 2022-м тиктокер непродолжительное время проживал в США, но вскоре решил перебраться в Армению из-за того, что столкнулся с «безденежьем». В декабре прошлого года Бабич вернулся в Россию, откуда уехал после начала СВО. Блогер заявлял по возвращении, что намерен навсегда поселиться в РФ, поскольку именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

Ранее стало известно, что Артур Бабич и Аня Покров поженятся.

