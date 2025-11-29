На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцев возмутила рождественская песня Лаймы Вайкуле

Певицу Вайкуле раскритиковали на Украине за российское прошлое
Кадр из рекламы сети супермаркетов АТБ

Народную артистку Латвийской Республики Лайму Вайкуле раскритиковали украинцы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Недовольство на Украине вызвала новогодняя рекламная кампания местной сети супермаркетов АТБ, в которой Вайкуле исполняет украинскую рождественскую песню «Щедрик».

В комментариях к ролику пользователи сети напоминают о прошлом звезды, прославившейся песнями на русском в советское время и долго работавшей в российском шоу-бизнесе.

После начала СВО Вайкуле переехала сначала в Латвию, а затем в США, где активно высказывалась против политики РФ. В 2023 году Вайкуле потребовала извинений и покаяния от россиян и заявила, что никогда больше не поедет в Россию.

В сентябре Лайма Вайкуле призналась, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala не приносит ей прибыли. Она проводит его только ради того, чтобы получить позитивные эмоции от встречи с коллегами.

Ранее Садальский вступился за Лайму Вайкуле.

