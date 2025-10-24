На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне принялись слушать классику

Чайковский занял четвертое место в рейтинге любимых композиторов россиян
Depositphotos

Россияне принялись слушать классическую музыку — за последний год число поклонников классики увеличилось на треть, рассказали «Газете.Ru» в сервисе МТС Музыка.

В преддверии 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего сервис проанализировал интерес пользователей к мировой классической музыке и вывел рейтинг наиболее популярных композиторов прошлого.

Итальянский композитор Антонио Вивальди стал самым востребованным композитор из классиков, рожденных до начала ХХ века. Доля прослушиваний его произведений ото всех композиций музыкантов, вошедших в топ-10, составляет 43%. Самым популярным его произведением на сервисе стало «Storm» в исполнении Ванессы Мэй.

На втором месте оказался Людвиг ван Бетховен (16%), создавший Девятую симфонию, полностью лишившись слуха. На третьем — автора около 40 опер Георг Фридрих Гендель (9%). Единственным российский композитором в топе стал Петр Чайковский (7%) занял четвертое место.

Также в рейтинг вошли Иоганн Себастьян Бах, Жорж Бизе, Вольфганг Амадей Моцарт, Никколо Паганини, Франц Шуберт и Иоганн Штраус.

Ранее россияне назвали любимые осенние треки.

