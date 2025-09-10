На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Русская культура сильна — и это навсегда»: Долина объяснила, почему не смогли отменить Чайковского

Певица Лариса Долина заявила о невозможности отмены русской культуры на Западе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина уверена, что на Западе не удалось отменить русскую культуру, поскольку это невозможно. Ее слова передает ТАСС.

«Невозможно отменить Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Исаака Дунаевского. Русская культура сильна — и это навсегда», — заявила исполнительница.

Современный контекст русской культуры, по словам артистки, прекрасно отражает композиция Shaman «Я русский». Певица отметила растущий интерес молодого поколения к национальным традициям.

«Это видно: на концертах подростки надевают кокошники. Так что да, «Я русский», — сказала она.

Накануне певица заявила, что певец Shaman победит на конкурсе «Интервидение». Она отметила уникальность творчества и голоса артиста. Также Лариса Долина назвала «фриковым» зарубежный конкурс «Евровидение», чьим аналогом стало «Интервидение».

Открытие «Интервидения-25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее народный артист РФ Серов обозвал Волочкову нетрезвой бабой на футбольном поле.

