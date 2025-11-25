На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Ермак пообещал свято служить любимому жанру

В Санкт-Петербурге объявили лауреатов Национальной премии «Музыкальное сердце театра»
true
true
true
close
Стас Левшин/Национальная премия «Музыкальное сердце театра»

В Санкт-Петербурге объявили лауреатов Национальной премии «Музыкальное сердце театра» 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

Церемония награждения прошла 24 ноября в театре «Санктъ-Петербургъ Опера». В театральное действие были вплетены эксклюзивные номера и эпизоды, увидеть которые можно было только в этот вечер. Режиссером красочного шоу выступил Алексей Франдетти.

Актер Дмитрий Ермак получил награду в категории «Лучший исполнитель главной роли» за роль Емельяна Пугачева в «Капитанской дочке» Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

«Нас всю жизнь учат стесняться, когда нас хвалят, учат любить только искусство в себе. Но нет человека на свете, которому не нравится, что его высоко оценивают за то, на что он искренне кладет свою жизнь. Это действительно очень приятно. Я поздравляю всех, кто сегодня получил эту статуэтку. Спасибо большое академикам за отданные мне музыкальные сердца, а я обещаю, что буду продолжать свято служить своему самому любимому жанру», — высказался он.

«Лучшей исполнительницей роли второго плана» стала Татьяна Мокроусова — Анна Стюарт в спектакле «Человек, который смеется» Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии (Екатеринбург).

В категории «Лучший режиссер» лауреатом стала Нина Чусова за спектакль «Человек, который смеется», «Лучшим спектаклем» стала постановка «Летят журавли» (Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского). Гранд-премию за выдающиеся творческие достижения получил Алексей Рыбников.

В 2025 году на участие в фестивале было подано 111 заявок от музыкальных и драматических театров всех регионов страны, в лонг-лист вошли 22 спектакля, в шорт-лист — 14. В течение десяти дней зрители увидели лучшие музыкальные постановки Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Омска.

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» 2025 проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей РФ и региональных правительств. Генеральный информационный партнер фестиваля – информационное агентство России ТАСС.

Ранее актриса Ханде Эрчел прилетела в Россию на премьеру нового фильма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами