Убранную из фестиваля «Короче» драму «Социализация» покажут на «Зимнем»

4 Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил фильмы, вошедшие в конкурсную программу. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы.

Всего в программе восемь фильмов, попасть на фестивальные показы которых можно будет бесплатно после регистрации на сайте.

Среди участников конкурса — режиссерская работа актера Егора Бероева «Кукла» о девушке Наде, которая в юности совершила страшную ошибку и теперь возвращается к нормальной жизни после отбывания наказания.

Также на «Зимнем» покажут драму «Социализацию» — фильм о мальчике, который после перехода из православного пансиона в обычную школу открывает для себя мир новых эмоций, дружбы и первых увлечений. Для выпускницы СПбГИКиТ Анны Волконской «Социализация» стала полнометражным дебютом. В августе эту картину убрали из программы кинофестиваля «Короче» — оргкомитет смотра заявил, что данное решение было принято в связи с тем, что «вокруг картины сложилась непростая ситуация из-за разногласий между авторами и продюсерами».

Кроме того, в конкурс вошли «Мальчик и робот» Екатерины Задориной, «Навар» Артура Григорьева, «Пастбища богов» Анара Аббасова, ​​«Свобода» Евгения Лаврентьева, «Холодное сердце» Владимира Котта, «Цинга» Владимира Головнева с Никитой Ефремовым

«В этом году программа получилась жанрово разнообразной: в ней представлены эко-триллер, сказка, абсурдистская черная комедия, социальная драма, антиутопия, фантастика и другие жанровые эксперименты. Любопытная тенденция последних лет — повсеместное появление закадрового голоса. Режиссеры все чаще используют его как дополнительный выразительный инструмент, позволяющий напрямую транслировать внутренний мир персонажей, их размышления и чувства. Закадровый текст нередко становится своеобразным голосом совести героя, хотя порой и свидетельствует о стремлении компенсировать недостаток других драматургических средств», — рассказывает Наталья Мокрицкая, программный директор фестиваля.

В 2024 году «Зимний» за все дни посетили более 11 тысяч зрителей. Главную награду прошлого года получил фильм «Операция «Холодно». Режиссер картины Данил Иванов был признан лучшим режиссером, а Антон Кузнецов — лучшим актером.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили лауреатов Национальной премии «Музыкальное сердце театра» 2025 года.