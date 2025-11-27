Прохор Шаляпин объяснил, почему не отмечает день рождения

Певец Шаляпин заявил, что не любит посиделки в ресторанах в день рождения

Певец заявил в своем Telegram-канале, что не любит праздновать дни рождения.

Шаляпин, которому 26 ноября исполнилось 42 года, утверждает, что не любит посиделки в ресторанах.

«Это не мой конек, честно вам могу сказать. Я не люблю отмечать», — рассказал он.

При этом, добавил Шаляпин, вечером в свой день рождения он поехал на съемку, на которой планировал не рассказывать участникам съемочной группы о празднике.

Накануне Шаляпин заявил о победе над старостью. Шаляпин подчеркнул, что ему страшно произносить реальную цифру своего возраста, но заверил, что чувствует себя на 20-25 лет.

«В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается», — отметил певец.

Ранее Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты».