Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты»

Певец Шаляпин: на День матери не нужно дарить золото и бриллианты – это понты

Матерей важно постоянно окружать теплом и заботой, стараться радовать их каждый день, а не вспоминать о них только по праздникам, заявил певец Прохор Шаляпин. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что уже приготовил сюрприз на День матери, а также призвал россиян отказаться от « понтов» и подарить своим матерям заботу.

Шаляпин подчеркнул, что чувства и яркие переживания для мам важнее, чем даже самые дорогие подарки. Рассуждая о том, что россиянам следует подарить своим мамам, певец подчеркнул, что нужно делать акцент на более важных вещах, чем материальные ценности.

«Не нужны мамам никакие бриллианты и золото. Послушайте, каждая мама мечтает, чтобы ее ребенок был жив, здоров и по возможности дарил свое внимание и заботу ей. Это самое главное в жизни каждой мамы, а не ваши деньги и понты», — завил Шаляпин.

Он также признался, что уже приготовил для своей мамы особенный сюрприз, но не хочет раньше времени раскрывать, какой именно.

До этого звезда сериалов «Саша-Таня» и «Универ» Валентина Рубцова заявила, что самый лучший подарок на День матери – это любовь со стороны детей. По ее мнению, добрые и теплые слова не заменят никакие презенты, даже если «заваливать» ими матерей.

Ранее Волочкова рассказала, что решила помириться с матерью с помощью особого подарка.