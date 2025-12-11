Лукьяненко поддержал идею об аналоге Нобелевской премии в России

Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко в беседе с ТАСС поддержал предложение коллеги Захара Прилепина о создании российского аналога Нобелевской премии по литературе.

Лукьяненко уверен, что Нобелевская премия знаменита своим огромным гонораром для авторов-победителей. Он назвал идею спонсировать талантливых писателей хорошей. Однако, по мнению сценариста, Нобелевская премия по литературе является «инструментом демонстрации той или иной политической западной позиции».

«Создать у нас что-то такое аналогичное для того, чтобы автор недооцененный, но при этом прекрасный, мог отдаться полностью литературе. Почему бы и нет? Если появится кто-то, кто эту премию будет спонсировать, если появится наш такой Нобель, который даст на нее деньги, причем неоднократно, выделит призовой фонд, который будет вручаться каждый год какому-то писателю и позволять ему спокойно работать следующие 10 лет, условно говоря, конечно, это будет хорошо», — отметил сценарист.

Лукьяненко добавил, что главной проблемой является поиск человека, который был бы готов спонсировать подобную премию. Он также считает, что победитель должен избираться «не узким кулуарным кругом, а большим количеством уважаемых людей».

