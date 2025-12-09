На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России вернули новую книгу Александра Проханова после отмены

Телеведущая Собчак заявила, что книгу Проханова «Лемнер» можно заказать в России
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что в российских интернет-магазинах снова появилась книга писателя Александра Проханова «Лемнер».

Роман «Лемнер» исчез с полок книжных магазинов в октябре 2025 года. Он также пропал с сайта этих же торговых точек. По данным корреспондента «Осторожно Media», 9 декабря книга Проханова поступила на склад и доступна для заказа.

2 октября Московский дом книги на Новом Арбате (МДК) по соображениям безопасности отменил презентацию новой книги Александра Проханова.

Стало известно, что проведение презентации книги «Лемнер» могло спровоцировать «третьи лица» на совершение противоправных деяний в отношении автора и читателей. Ввиду того, что безопасность авторов, посетителей и сотрудников МДК при проведении массовых мероприятий имеет приоритетное значение, было принято решение об отмене презентации.

В июне президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову. Он удостоился титула «за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы».

Ранее суд добавил Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) год колонии.

