Гордон стала участницей экстремального реалити-шоу

Юристка Екатерина Гордон стала участницей реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Об этом сообщает ROCKET MAG.

Гордон призналась, что в шоу хочет рассказать зрителям о себе и своих чувствах. Она также назвала самый бесполезный предмет, который взяла на проект. Им оказались наушники.

«Потому что отбирают телефон, и в общем, что с ними делать – непонятно», — отметила юристка.

По словам Гордон, в шоу она планирует «взламывать неискренность и тупость». Она хочет показать, что умный и образованный человек может быть интересен, оставаясь собой. Юристка также отметила, что ей никогда не страшно. Знаменитость предположила, что станет главной «драма-квин» проекта.

В шоу «Выжить в Стамбуле» две команды будут бороться за главный приз — 10 миллионов рублей. Участники пройдут проверку на силу, ловкость и характер. Победители каждую неделю будут жить в роскошной вилле, а проигравшие — в диких условиях без привычных удобств.

В ноябре журналистка Алена Жигалова рассказала, что ей пришлось выживать в Турции без дома и туалета на съемках реалити «Выжить в Стамбуле».

