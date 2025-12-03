Инстасамка смогла поразить Галустяна в Китае: «Приятно было»

Шоумен Галустян похвалил пару Инстасамки и Moneyken после съемок в Китае

В Китае в крупнейшем городе мира Чунцине завершились съемки третьего сезона приключенческого реалити «Сокровища Императора». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Ради съемок реалити канала ТНТ и студии Plan B Media звездные участники провели месяц в городе, где площади располагаются на уровне 22 этажа, а сквозь дома проходит метро. Они выполняли хитроумные задания, чтобы выиграть приз в 10 миллионов рублей.

В третьем сезоне участниками квеста знаменитостей стали рэперша Инстасамка и ее муж-продюсер MONEYKEN, предприниматель Игорь Рыбаков и его дочь Полина, подруги Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов, одни из самых титулованных гимнасток планеты Дина и Арина Аверины, музыканты Артем Качер и Миша Марвин, актер Илья Глинников и певица Дарья Янина, а также актриса Анна Цуканова-Котт и агент российской разведки Анна Чапман.

Ведущими остались Ольга Бузова и Михаил Галустян. Последнего больше всего поразила пара рэперши и продюсера,

«Больше всех меня удивила пара Инстасамки и MONEYKEN, хотя мы их называем исключительно Даша и Олег. Они — простые, молодые люди, молодая пара, муж и жена, поддерживают друг друга, горят испытаниями. Они такие яркие, эмоциональные, помогают друг другу. Мне приятно было за ними наблюдать», — признался

Премьера третьего сезона реалити-шоу «Сокровища Императора» состоится в 2026 году.

Накануне экс-участники «Дома-2», блогеры Венцеслав Венгржановский и Николай Должанский заявили о начале карьеры стримеров.

Ранее звезда «Дома-2» потратила более полумиллиона рублей, чтобы узнать об изменах мужа.