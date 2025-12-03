На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инстасамка смогла поразить Галустяна в Китае: «Приятно было»

Шоумен Галустян похвалил пару Инстасамки и Moneyken после съемок в Китае
true
true
true
close
ТНТ

В Китае в крупнейшем городе мира Чунцине завершились съемки третьего сезона приключенческого реалити «Сокровища Императора». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Ради съемок реалити канала ТНТ и студии Plan B Media звездные участники провели месяц в городе, где площади располагаются на уровне 22 этажа, а сквозь дома проходит метро. Они выполняли хитроумные задания, чтобы выиграть приз в 10 миллионов рублей.

В третьем сезоне участниками квеста знаменитостей стали рэперша Инстасамка и ее муж-продюсер MONEYKEN, предприниматель Игорь Рыбаков и его дочь Полина, подруги Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов, одни из самых титулованных гимнасток планеты Дина и Арина Аверины, музыканты Артем Качер и Миша Марвин, актер Илья Глинников и певица Дарья Янина, а также актриса Анна Цуканова-Котт и агент российской разведки Анна Чапман.

Ведущими остались Ольга Бузова и Михаил Галустян. Последнего больше всего поразила пара рэперши и продюсера,

«Больше всех меня удивила пара Инстасамки и MONEYKEN, хотя мы их называем исключительно Даша и Олег. Они — простые, молодые люди, молодая пара, муж и жена, поддерживают друг друга, горят испытаниями. Они такие яркие, эмоциональные, помогают друг другу. Мне приятно было за ними наблюдать», — признался

Премьера третьего сезона реалити-шоу «Сокровища Императора» состоится в 2026 году.

Накануне экс-участники «Дома-2», блогеры Венцеслав Венгржановский и Николай Должанский заявили о начале карьеры стримеров.

Ранее звезда «Дома-2» потратила более полумиллиона рублей, чтобы узнать об изменах мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами