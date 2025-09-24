Борисова о новом возлюбленном дочери: «Не умеет держать сексуальные границы»

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Woman.ru назвала возлюбленного дочери Полины, продюсера Артура Якобсона, любителем дешевых пиар-поводов.

По словам Борисовой, в 2024-м она рассорилась с Якобсоном окончательно. Она призналась, что не хочет вдаваться в детали конфликта.

«Но я с ним рассорилась еще в прошлом году, он не умеет держать сексуальные границы и в отношении меня, и в отношении Полины», — рассказала телеведущая.

Борисова призналась, что ей не нравится пиар, который устраивает для себя дочь. Знаменитость рассказала, что у нее ухудшились отношения с Полиной после проекта «Наследники». По словам телеведущей, у нее «снесло крышу». Борисова-младшая обвиняла мать в зависти. Она также жаловалась на «клеймо дочери бывшей алкоголички».

Как отметила Борисова, ей было обидно слышать подобное от дочери.

«Начались наши проблемы как раз с ее слов про клеймо. Я не скрываю, да, были когда-то проблемы. Но услышать, что я завидую дочери, что я никто?! У меня по 3 съемки в день, что значит никто? Я востребована и актуальна, чего и другим желаю», — поделилась знаменитость.

Ранее Бородина испугалась картонного Егора Крида в своем доме.