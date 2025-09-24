На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Борисова о новом возлюбленном дочери: «Не умеет держать сексуальные границы»

Телеведущая Дана Борисова назвала возлюбленного дочери любителем дешевого пиара
true
true
true
close
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Woman.ru назвала возлюбленного дочери Полины, продюсера Артура Якобсона, любителем дешевых пиар-поводов.

По словам Борисовой, в 2024-м она рассорилась с Якобсоном окончательно. Она призналась, что не хочет вдаваться в детали конфликта.

«Но я с ним рассорилась еще в прошлом году, он не умеет держать сексуальные границы и в отношении меня, и в отношении Полины», — рассказала телеведущая.

Борисова призналась, что ей не нравится пиар, который устраивает для себя дочь. Знаменитость рассказала, что у нее ухудшились отношения с Полиной после проекта «Наследники». По словам телеведущей, у нее «снесло крышу». Борисова-младшая обвиняла мать в зависти. Она также жаловалась на «клеймо дочери бывшей алкоголички».

Как отметила Борисова, ей было обидно слышать подобное от дочери.

«Начались наши проблемы как раз с ее слов про клеймо. Я не скрываю, да, были когда-то проблемы. Но услышать, что я завидую дочери, что я никто?! У меня по 3 съемки в день, что значит никто? Я востребована и актуальна, чего и другим желаю», — поделилась знаменитость.

Ранее Бородина испугалась картонного Егора Крида в своем доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами