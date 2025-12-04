На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Короче, я подсела»: Дана Борисова не может слезть с препарата для похудения

Ведущая Дана Борисова заявила, что подсела на уколы Оземпика
true
true
true
close
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова призналась, что уже длительное время периодически возвращается к уколам «Оземпика». Этот препарат для лечения сахарного диабета звезда использует ради похудения. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что «подсела» на него.

Звезда рассказала, что консультируется с врачом и время от времени делает перерывы в курсе инъекций, так как боится переборщить с дозировкой. При этом, по словам Борисовой, она почти перестала ограничивать себя в питании.

«Когда понимаю, что начался набор веса, то снова ставлю уколы. Но теперь мне гораздо проще соблюдать диеты, вернее, я их особо не соблюдаю и ем, что хочу, потому что препарат позволяет быстро снизить вес после набора. Подсела я на «Оземпик», короче», — заявила ведущая.

При этом она согласилась, что препарат имеет массу побочных эффектов, призвав россиян ни в коем случае не прибегать к нему без наблюдения врача. Говоря о своем рационе, ведущая также отметила, что старается не употреблять газировку и спиртные напитки.

Ученые РАН до этого выяснили, что гипогликемические (понижающие уровень сахара в крови) препараты, включая «Оземпик», способствуют развитию болезни Альцгеймера. Они могут воздействовать на активность бета-амилоидных пептидов, из-за чего у пациентов, страдающих сахарным диабетом, риск развития болезни Альцгеймера повышен на 65%.

Ранее ученые подтвердили, что «Оземпик» повышает риск потери волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами