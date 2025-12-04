«Короче, я подсела»: Дана Борисова не может слезть с препарата для похудения

Телеведущая Дана Борисова призналась, что уже длительное время периодически возвращается к уколам «Оземпика». Этот препарат для лечения сахарного диабета звезда использует ради похудения. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что «подсела» на него.

Звезда рассказала, что консультируется с врачом и время от времени делает перерывы в курсе инъекций, так как боится переборщить с дозировкой. При этом, по словам Борисовой, она почти перестала ограничивать себя в питании.

«Когда понимаю, что начался набор веса, то снова ставлю уколы. Но теперь мне гораздо проще соблюдать диеты, вернее, я их особо не соблюдаю и ем, что хочу, потому что препарат позволяет быстро снизить вес после набора. Подсела я на «Оземпик», короче», — заявила ведущая.

При этом она согласилась, что препарат имеет массу побочных эффектов, призвав россиян ни в коем случае не прибегать к нему без наблюдения врача. Говоря о своем рационе, ведущая также отметила, что старается не употреблять газировку и спиртные напитки.

Ученые РАН до этого выяснили, что гипогликемические (понижающие уровень сахара в крови) препараты, включая «Оземпик», способствуют развитию болезни Альцгеймера. Они могут воздействовать на активность бета-амилоидных пептидов, из-за чего у пациентов, страдающих сахарным диабетом, риск развития болезни Альцгеймера повышен на 65%.

Ранее ученые подтвердили, что «Оземпик» повышает риск потери волос.