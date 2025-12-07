Долину негативно встретили на «Песне года»

Певицу Ларису Долину освистали на премии «Песня года». Об этом сообщает ROCKET MAG.

По словам издания, зрители негативно встретили Долину с криками «фу». Артистка спела песню «Я буду любить тебя». Она поблагодарила зал и ушла со сцены.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что Долина ни разу за полтора года не извинилась перед Полиной Лурье из-за ситуации с квартирой и сделала это лишь в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

