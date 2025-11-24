Уволившиеся танцоры Булановой повторили завирусившиеся движения на новой работе

Танцоры Алалыкины после увольнения от Булановой устроились в группу «Марсель»

Уволившиеся танцоры Татьяны Булановой нашли новую работу. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь они выступают с группой «Марсель».

Максима и Алену Алалыкиных заметили на сцене на концерте коллектива в Санкт-Петербурге — они повторяли завирусившиеся в соцсетях танцевальные движения. В группе «Марсель» уточнили, что сейчас работают с подтанцовкой «по дружбе», в планах на ближайшее будущее — гастроли.

Третий танцор Булановой Дмитрий Берегуля взял небольшой перерыв в карьере из-за травмы, но в итоге остался с артисткой.

18 ноября актер Артур Базинян обвинил директора Булановой в насилии по отношению к ее завирусившимся танцорам. Он утверждает, что муж и жена Алена и Максим Алалыкины решили уйти из команды певицы после того, как между ними и новым директором артистки Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого директор применил физическую силу по отношению к Алене.

При этом Базинян заявлял, что Алалыкина сохранила хорошие отношения с певицей после ухода из команды. Сам директор утверждает, что конфликта между ним и танцорами не было.

Накануне Mash сообщил, что бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти работу. Третий танцор Булановой Дмитрий Берегуля, по некоторым данным, взял паузу по состоянию здоровья — у него болит спина.

