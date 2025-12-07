На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соседов назвал ошибку сына Булановой

Телеведущий Соседов: сыну Булановой не нужно было брать фамилию в качестве псевдонима
Telegram-канал BULANOW

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с изданием «Абзац», что сыну Татьяны Булановой не стоило брать фамилию в качестве творческого псевдонима.

Соседов уверен, что за счет фамилии известного родственника не получится раскрутиться. По его словам, на концерты сына Булановой не пойдут зрители, если им не понравится музыка.

«Лучше раскручиваться под своим именем или брать абстрактный псевдоним, чтобы не было ассоциаций. Мать и сын занимаются разными направлениями», — заявил телеведущий.

В апреле Буланова прокомментировала сообщения о том, что ее сын, 18-летний Никита, подрался со своим фанатом. Она призналась, что находится в шоке, так как вообще не знала, что ее сын занимается творчеством и уже имеет своих поклонников.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

Ранее Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью.

