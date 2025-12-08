Звезда «Моей прекрасной няни» сделала признание по поводу кино

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», актриса Ольга Прокофьева рассказала, что во время новогодних праздников предпочитает смотреть старинные фильмы советского производства. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что любит кино, связанное с культурой и историей страны, а также посоветовала россиянам новогоднюю сказку «Чародеи».

«Под Новый год люблю пересматривать новогоднюю сказку «Чародеи», просто потрясающий фильм с прекрасным актерским составом, очень рекомендую к просмотру тем, кто еще не смотрел», — заявила актриса, добавив, что также любит во время праздников смотреть старинные советские комедии и детективы.

До этого звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, что очень любит старинные советские фильмы и часто пересматривает одни и те же картины. Она назвала в числе самых любимых работ лёгкую сказочную мелодраму «После дождичка в четверг», а также «Золушку» с Яниной Жеймо и «сногсшибательной» Фаиной Раневской.

Ранее психолог объяснила, что любимые фильмы могут сказать о человеке.