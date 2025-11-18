На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, что любимые фильмы могут сказать о человеке

Психолог Шавырина: любимые фильмы человека могут рассказать о его характере
Freepik.com

Клинический психолог Анастасия Шавырина в беседе с «Газетой.Ru» не исключила, что любимые картины человека могут рассказать о его характере.

Шавырина отметила, что не стоит использовать топ любимых фильмов человека в качестве диагностики личности. Однако, как отметила специалистка, понравившиеся картины могут что-то рассказать о характере, тенденциях актуального психологического состояния персоны.

«Любимое кино обычно отвечает нашим внутренним ценностям и находит резонанс с нашими внутренними болями и мыслями», — поделилась психолог.

По словам Шавыриной, любители комедий оптимистичны, жизнерадостны, легки, но могут быть склонны закрывать глаза на негативные стороны жизни. А фанаты хорроров могут отличаться смелостью и решительностью, так как фильмы ужасов помогают нам справляться с внутренней агрессией и страхами. Романтические фильмы могут привлекать тех, кому не хватает эмоций в реальности.

«Зрители «розового» кино могут иметь сверхценность отношений, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, быть дружелюбными при внутренней зацикленности на других людях. Мультики и аниме расскажут нам о мечтательности, а иногда даже об инфантильности человека, боевики — о скрытом желании пойти по пути героя, фантастика нравится людям мыслящим, но своеобразным в дружбе и общении», — рассказала специалистка.

Ранее в Китае остановили показ японских фильмов.

