Звезда «Универа» назвала свои любимые фильмы

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, что очень любит старинные советские фильмы и часто пересматривает одни и те же картины. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала в числе самых любимых работ лёгкую сказочную мелодраму «После дождичка в четверг».

Также актриса призналась, что очень любит пересматривать «Золушку» с Яниной Жеймо и «сногсшибательной» Фаиной Раневской.

«Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — отметила Рубцова.

Из современных фильмов и зарубежных картин актриса выделила такие фильмы, как «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Однажды в Голливуде» и «Песнь слона». В российском современном кинематографе сердце актрисы смогли завоевать такие картины, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».

