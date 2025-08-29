На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Универа» назвала свои любимые фильмы

Актриса Рубцова призналась, что регулярно пересматривает свои любимые фильмы
ТНТ

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, что очень любит старинные советские фильмы и часто пересматривает одни и те же картины. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала в числе самых любимых работ лёгкую сказочную мелодраму «После дождичка в четверг».

Также актриса призналась, что очень любит пересматривать «Золушку» с Яниной Жеймо и «сногсшибательной» Фаиной Раневской.

«Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — отметила Рубцова.

Из современных фильмов и зарубежных картин актриса выделила такие фильмы, как «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Однажды в Голливуде» и «Песнь слона». В российском современном кинематографе сердце актрисы смогли завоевать такие картины, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».

До этого исследователи выяснили, что почти треть опрошенных (32%) осенью чаще смотрят ТВ и другой видеоконтент. Пересматривают любимые фильмы и сериалы 25% опрошенных россиян.

Ранее российские режиссёры назвали свои любимые военные фильмы.

