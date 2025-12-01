На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эд Ширан мог зашифровать послание о разводе: «Вянут цветы, пересох ручей»

Слушатели Ширана нашли намеки на развод в новых композициях певца
true
true
true
close
Zabulon Laurent/ABACA/Reuters

Британский певец Эд Ширан мог зашифровать послание о разводе в своем альбоме «Play», считают поклонники. Об этом пишет Page Six.

34-летний хитмейкер в песне «Problems», к примеру, допустил намеки на разлад с супругой Черри Сиборн.

«Цветы в нашем саду вянут, когда ручей пересох? У нас проблемы, и мы не знаем, как их решить», — поет он.

В треке «War Game» он рассказывает, что пытается смириться с переменами, и его любви недостаточно, а также признается, что чувствует себя «опустошенным» в союзе.

В композиции «Regrets» Ширан поет о родителе, который испытывает угрызения совести из-за того, что проводит время вдали от своих маленьких дочерей.

«Вы слишком маленькие, чтобы понять, что папа вернется домой. Каждый раз, когда я ухожу из дома, вы думаете, что я ушел навсегда», — говорит он в песне, подчеркивая, что пропустил много важных моментов в жизни детей.

Эд Ширан женат на Черри Сиборн с 2018 года. Во время беременности их первой дочерью женщина перенесла рак.

Ранее Эд Ширан сказал, что переехал в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами