Эд Ширан мог зашифровать послание о разводе: «Вянут цветы, пересох ручей»

Британский певец Эд Ширан мог зашифровать послание о разводе в своем альбоме «Play», считают поклонники. Об этом пишет Page Six.

34-летний хитмейкер в песне «Problems», к примеру, допустил намеки на разлад с супругой Черри Сиборн.

«Цветы в нашем саду вянут, когда ручей пересох? У нас проблемы, и мы не знаем, как их решить», — поет он.

В треке «War Game» он рассказывает, что пытается смириться с переменами, и его любви недостаточно, а также признается, что чувствует себя «опустошенным» в союзе.

В композиции «Regrets» Ширан поет о родителе, который испытывает угрызения совести из-за того, что проводит время вдали от своих маленьких дочерей.

«Вы слишком маленькие, чтобы понять, что папа вернется домой. Каждый раз, когда я ухожу из дома, вы думаете, что я ушел навсегда», — говорит он в песне, подчеркивая, что пропустил много важных моментов в жизни детей.

Эд Ширан женат на Черри Сиборн с 2018 года. Во время беременности их первой дочерью женщина перенесла рак.

Ранее Эд Ширан сказал, что переехал в США.