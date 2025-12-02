Стал известен главный артист десятилетия в России

Рэпер Баста стал наиболее прослушиваемым музыкантом с 2016 года, а сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга с этого же момента выступил фаворитом по проигрываниям в плеере на сервисе «КИОН Музыка» (бывш. МТС Музыка). Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Аналитики выяснили, что за последние десять лет годом с наибольшим числом хитов оказался 2024-й. Именно в это время было больше всего релизов (18%), вошедших в актуальный топ-500 по прослушиваниям. В 2023 году вышло 12% бэнгеров, в 2019-м — 11%.

Рэпер Андрей Косолапов, известный как MACAN, стал артистом года по числу прослушиваний своих релизов за период с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2025 года. Его альбом BRATLAND был признан альбомом года. Мари Краймбрери завоевала титул главной артистки года. В номинации «Фит года» победу одержали ICEGERGERT и SKY RAE с треком «Наследство».

Песня HOMAY фолк-группы AY YOLA в течение последних 12 месяцев стала одной из самых популярных, что принесло ей звание трека года. GUF, часто оказывавшийся на первом месте в флагманском плейлисте «В фокусе», который включает самые востребованные новинки выходных, получил звание «Фокус года». Ваня Дмитриенко занял лидирующую позицию в чарте МТС Музыки благодаря тому, что его композиции чаще всего попадали в хит-парад этого сервиса.

Также были учреждены уникальные номинации, чтобы отметить тех, кто особенно ярко заявил о себе в 2025 году. Возвращение Надежды Кадышевой на музыкальный Олимп стало «Камбэком года». Ваня Дмитриенко получил звание «Краша года», а SLAVA MARLOW и Ксения Собчак — титулы «Свага года».

