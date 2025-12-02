На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стал известен главный артист десятилетия в России

«КИОН Музыка»: рэпер Баста стал наиболее прослушиваемым музыкантом с 2016 года
true
true
true
close
bastaakanoggano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Баста стал наиболее прослушиваемым музыкантом с 2016 года, а сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга с этого же момента выступил фаворитом по проигрываниям в плеере на сервисе «КИОН Музыка» (бывш. МТС Музыка). Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Аналитики выяснили, что за последние десять лет годом с наибольшим числом хитов оказался 2024-й. Именно в это время было больше всего релизов (18%), вошедших в актуальный топ-500 по прослушиваниям. В 2023 году вышло 12% бэнгеров, в 2019-м — 11%.

Рэпер Андрей Косолапов, известный как MACAN, стал артистом года по числу прослушиваний своих релизов за период с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2025 года. Его альбом BRATLAND был признан альбомом года. Мари Краймбрери завоевала титул главной артистки года. В номинации «Фит года» победу одержали ICEGERGERT и SKY RAE с треком «Наследство».

Песня HOMAY фолк-группы AY YOLA в течение последних 12 месяцев стала одной из самых популярных, что принесло ей звание трека года. GUF, часто оказывавшийся на первом месте в флагманском плейлисте «В фокусе», который включает самые востребованные новинки выходных, получил звание «Фокус года». Ваня Дмитриенко занял лидирующую позицию в чарте МТС Музыки благодаря тому, что его композиции чаще всего попадали в хит-парад этого сервиса.

Также были учреждены уникальные номинации, чтобы отметить тех, кто особенно ярко заявил о себе в 2025 году. Возвращение Надежды Кадышевой на музыкальный Олимп стало «Камбэком года». Ваня Дмитриенко получил звание «Краша года», а SLAVA MARLOW и Ксения Собчак — титулы «Свага года».

Ранее сообщалось, что Эд Ширан мог зашифровать послание о разводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами