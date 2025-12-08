Сергей Дорогов раскрыл главную мечту Сергея Бурунова

Актер Сергей Дорогов раскрыл в разговоре с «Пятым каналом», что его коллега Сергей Бурунов с детства хотел стать летчиком.

«Я знаю одного только Сережу Бурунова, который с детства мечтал быть летчиком. И вот, я так понимаю, мечту эту не оставил», — поделился Дорогов.

По словам актера, сейчас его коллега «потихонечку» реализует свою мечту и летает. Однако артист посвящает этому занятию не все свое время.

Сам Бурунов рассказывал в подкасте на одном из федеральных каналов, что в детстве посещал все показательные выступления летчиков на Тушинском аэродроме и на авиабазе в Кубинке. Актер отмечал, что также начал заниматься во втором Московском аэроклубе имени Виктора Талалихина, когда был в подростковом возрасте. Кроме того, он окончил курс «Летная эксплуатация учебно-тренировочного самолета Як-52», а после поступил в Качинское высшее военное авиационное училище, но окончить обучение там у артиста не получилось.

Впервые Бурунов совершил самостоятельный полет в марте 2011 года. После этого он начал регулярно практиковать навыки летчика.

Ранее Сергей Бурунов раскритиковал современные сценарии.