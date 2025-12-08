На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сергей Дорогов раскрыл главную мечту Сергея Бурунова

Актер Сергей Дорогов заявил, что Сергей Бурунов с детства мечтал быть летчиком
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Дорогов раскрыл в разговоре с «Пятым каналом», что его коллега Сергей Бурунов с детства хотел стать летчиком.

«Я знаю одного только Сережу Бурунова, который с детства мечтал быть летчиком. И вот, я так понимаю, мечту эту не оставил», — поделился Дорогов.

По словам актера, сейчас его коллега «потихонечку» реализует свою мечту и летает. Однако артист посвящает этому занятию не все свое время.

Сам Бурунов рассказывал в подкасте на одном из федеральных каналов, что в детстве посещал все показательные выступления летчиков на Тушинском аэродроме и на авиабазе в Кубинке. Актер отмечал, что также начал заниматься во втором Московском аэроклубе имени Виктора Талалихина, когда был в подростковом возрасте. Кроме того, он окончил курс «Летная эксплуатация учебно-тренировочного самолета Як-52», а после поступил в Качинское высшее военное авиационное училище, но окончить обучение там у артиста не получилось.

Впервые Бурунов совершил самостоятельный полет в марте 2011 года. После этого он начал регулярно практиковать навыки летчика.

Ранее Сергей Бурунов раскритиковал современные сценарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами