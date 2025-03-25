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Бурунов о современных сценариях: «Кровь из глаз брызжет»

Актер Сергей Бурунов назвал современные сценарии предсказуемыми
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«АВ контент»

Актер Сергей Бурунов в шоу Dreamcast в VK Видео раскритиковал современные сценарии.

Бурунов считает, что сейчас большинство сценариев предсказуемые и неглубокие. По мнению артиста, авторы «наваливают все, как винегрет» для попытки охватить большую аудиторию.

«Кровь из глаз брызжет, еле дочитываю. Спрашиваю: «О чем эта история?» Если хоть где-то вижу маячки глубины, то еду на встречу с режиссером, обсуждаю», — рассказал актер.

Бурунов также поделился своим топом фильмов. В него вошли «На обочине» (2004), «Константин: Повелитель тьмы» (2005), «Типа крутые легавые» (2007), «Терминатор 2: Судный день» (1991). Актер признался, что является фанатом всех частей «Джона Уика». Среди сериалов он выделил «Темная материя» и «Первый номер».

Бурунов рассказал, что ему не предлагают геройские роли из-за внешности и созданного амплуа.

«Куда с моим лицом? Я смешной лысый дядька. После «Большой разницы» пять-шесть лет в индустрии меня воспринимали только как пародиста. «Ну он же комик, зачем его в серьезный проект?» И мне пришлось сыграть много ролей, чтобы изменить это видение», — отметил актер.

Ранее концерт со звездой «Слова пацана» отменили в российском городе.

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