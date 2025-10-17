«Все по плану»: Macan уходит в армию

Рэпер Macan заявил, что уйдет в армию 28 ноября. Перед своим отбытием на службу музыкант решил продать машину и поднять ценник на свои выступления. Ранее СМИ писали, что рэперу грозит уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, сообщил, что отправится на прохождение срочной службы в армию 28 ноября.

«Всем привет, это Макан. В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу.

Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — заявил рэпер в своем Telegram-канале.

Следом Macan призвал не обращать внимание на то, что пишут. Он еще раз повторил, что идет служить, и отметил, что в его жизни начинается новый этап. При этом рэпер добавил, что все идет по плану.

Перед отбытием на службу Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5. А также поднял ценник на свои выступления.

«Macan организовал распродажу курильщика на свои закрытые корпоративы — готов читать рэп где угодно и когда угодно, но дороже на 70% и всего 25 минут. Чтобы успеть заработать перед призывом», — написал Mash.

По данным Telegram-канала, официально рэпер приостановил концертную деятельность, однако все еще готов выступать на частных мероприятиях. Однако цена на них выросла: теперь за 25 минут выступления Macan хочет получать 12-15 млн руб., хотя раньше просил 7 млн за 45 минут.

«Связано все с грядущим убытием Косолапова в ряды ВС РФ — заказов на его выступления стало больше, а времени меньше. Вот команда и решила набить карманы впрок», — уточнил Mash.

Кроме этого, по информации канала, рэпер также обновил райдер. Например, в нем появился страховой депозит в 500 тыс. руб., который вернут только при идеальной организации выступления; штраф за задержку саундчека в размере 100 тыс. за каждые полчаса; штрафы в размере 1 млн руб. за съемку выступления, фото, автографы и разговоры с артистом.

«Обновил и список авто: BMW 7-й серии или Mercedes S-класса с молчаливым водителем. Увеличил количество охранников — двое у гримерки и шестеро у сцены. В гримерке: 15-летний виски Macallan, два кальяна крепостью 3-4, белое вино, энергетики, соки, удон, пиццы, мясная и сырная тарелки, протеин, снюс, стики, сигареты, трусы, футболки, носки-кабриолеты, спрей для носа и зарядки для всех гаджетов», — перечислил Mash.

Ранее Telegram-канал писал, что рэпер и его лейбл Golden Sound могут потерять минимум 500 млн руб. рублей в 2026 году из-за службы Косолапова в армии. Это было до того, как музыкант поднял ценник на свои выступления.

Проигнорировал шесть повесток

В августе Mash сообщал, что Косолапову грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу, так как за 2025 год он проигнорировал шесть повесток.

«Макану осталось 20 дней до уголовки за уклонение от армии. Если рэпер не явится в военкомат до 20 октября — привет, федеральный розыск, блокировка счетов, лишение прав и запрет на выезд», — написал канал 1 октября.

6 октября рэпер опубликовал фото с призывного пункта в Москве, а позже в сторис заявил, что идет служить.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку», — сообщил Macan.

Впоследствии Mash рассказал, что Косолапов сам пришел в призывной пункт на улице Яблочкова в Москве и прошел медкомиссию. Канал писал, что у рэпера категория годности «А», а это это значит, что он может попасть хоть в ВДВ, хоть на флот.

«По данным Mash, его могут направить в элитный Семеновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный», — говорилось в публикации.

В военкомат Macan должен был явиться 15 октября. Однако РИА Новости сообщило, что Косолапов не пришел в сборный пункт военного комиссариата.

Отец рэпера Кирилл Косолапов, комментируя неявку сына в военкомат, заявил изданию Super.ru, что повестка была выдана на другую дату.

«Примерно на конец ноября, но дату я вам не скажу — не владею информацией. <…> Других деталей по поводу рода войск, куда его распределят, и так далее — у меня нет», — отметил Косолапов-старший.