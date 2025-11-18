Пригожин дал совет Инстасамке, исполнившей хит Валерии

В сети завирусился видеоролик, на котором рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) исполняет хит Валерии «Маленький самолёт». Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей отметил хороший выбор молодой исполнительницы, подчеркнув, что звёздную пару он очень удивил, но посоветовал ей поработать над вокалом.

Пригожин отметил, что Инстасамка неожиданно выбрала очень лирическую и трогательную песню его супруги, что меняет отношение к юной рэперше.

«Это песня о добре, сказке, даже в некоторой степени о детстве. Отсюда можно сделать вывод, что образ, который столько лет создавала Инстасамка — это всего лишь образ. В реальности она очень добрая и отзывчивая девушка. И выбор песни это лишний раз подтверждает», — подчеркнул продюсер.

При этом, оценивая само исполнение, Пригожин подчеркнул, что Зотеевой нужно работать над собой, так как она привыкла читать рэп, но не может исполнять сложные вокальные партии. По его мнению, для исполнения песен требуется более профессиональный подход, поэтому Зотеевой предстоит ещё раскрыть свой диапазон – только тогда она сумеет брать нужные ноты.

«Вот мне не хватает немного чистоты исполнения», — заключил продюсер.

Ранее музыкальный критик оценил исполнение хита Инстасамки Ларисой Долиной.