На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пригожин дал совет Инстасамке, исполнившей хит Валерии

Пригожин похвалил Инстасамку и посоветовал ей поработать над вокалом
true
true
true
close
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

В сети завирусился видеоролик, на котором рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) исполняет хит Валерии «Маленький самолёт». Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей отметил хороший выбор молодой исполнительницы, подчеркнув, что звёздную пару он очень удивил, но посоветовал ей поработать над вокалом.

Пригожин отметил, что Инстасамка неожиданно выбрала очень лирическую и трогательную песню его супруги, что меняет отношение к юной рэперше.

«Это песня о добре, сказке, даже в некоторой степени о детстве. Отсюда можно сделать вывод, что образ, который столько лет создавала Инстасамка — это всего лишь образ. В реальности она очень добрая и отзывчивая девушка. И выбор песни это лишний раз подтверждает», — подчеркнул продюсер.

При этом, оценивая само исполнение, Пригожин подчеркнул, что Зотеевой нужно работать над собой, так как она привыкла читать рэп, но не может исполнять сложные вокальные партии. По его мнению, для исполнения песен требуется более профессиональный подход, поэтому Зотеевой предстоит ещё раскрыть свой диапазон – только тогда она сумеет брать нужные ноты.

«Вот мне не хватает немного чистоты исполнения», — заключил продюсер.

Ранее музыкальный критик оценил исполнение хита Инстасамки Ларисой Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами